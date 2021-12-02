BMW تنشر صورا تشويقية جديدة لسيارة I7 الكهربائية القادمة.. شاهد

كشفت BMW عن صور تشويقية مموهة للسيارة السيدان الكهربائية الجديدة المنتظرة بشدة BMW I7، وذلك أثناء اختبارها في ظروف جليدية صعبة، وأسطح متجمدة بالقرب من القطب الشمالي داخل أحد مقرات BMW بالسويد.

قالت BMW إن سيارة I7 الكهربائية ستكون أول سيارة سيدان فاخرة صديقة للبيئة في العالم، وهو ما يعتبر تحدي صريح وساخن للغريم التقليدي مرسيدس بنز، والتي بدورها كشفت مؤخراً عن سيارة EQS الكهربائية خلال الفترة الماضية وتحديداً في شهر أبريل من عام 2021، وستشهد الفترة القادمة مواجهه ساخنة بين العملاقة، وتتواجد أيضاً في نفس الفئة سيارات سيدان كهربائية بالكامل مثل أودي GT E-Tron ولوسيد اير.

جاءت سيارة BMW I7 من الخارج بتفاصيل جديدة ومميزة رغم ظهورها المموهة أثناء الاختبارات، حيث ظهرت بغطاء محرك طويل وقاعدة عجلات كبيرة الحجم، من الأمام حصلت على شبكة ضخمة بعرض مقدمة السيارة تقريباً تضم مصابيح منخفضة ذات تصميم شرائطي عريض، ومصد أمامي مزود بفتحات جانبية، وتشترك I7 بكثير من التفاصيل مع سيارة الفئة السابعة.

أثناء اختبارها في السويد عمل الخبراء على اختبار أنظمة القيادة ونظام الديناميكية الهوائية والثبات ونظام التعليق وقوة كبح الفرامل، بالإضافة لمدى ملائمة المقصورة التي تمزج بين الراحة والطابع الرياضي والسرعة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل البطارية المستخدمة في BMW I7 أو تفاصيل ناقل الحركة الجديد حتى الآن، وأكدت BMW أنه سيتم الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة في منتصف عام 2022.