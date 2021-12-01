عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجهود الذاتية.. افتتاح قسم الأمراض النفسية سيدات بمستشفى الفيوم بعد التطوير

تطوير قسم الامراض
تطوير قسم الامراض النفسية بالفيوم

قامت مديرية الصحة بالفيوم، برعاية الدكتور حاتم جمال الدين  وكيل وزارة الصحة بالفيوم  ، بالتنسيق مع مستشفى الفيوم العام  بتطوير وإعادة تشغيل وافتتاح  قسم الأمراض النفسية للسيدات  بمستشفى الفيوم العام ،  بعد فترة غلق 10 سنوات متواصلة ، بمساهمة من النائب المهندس عبد القادر الجارحي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ.

كان الدكتور محمد مصطفى الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام عقب توليه  العمل مديرا لمستشفى الفيوم العام ، منذ شهرين ،  لاحظ إغلاق قسم الأمراض  النفسية حريم للسيدات داخل المستشفى وعندما سأل  رئيس القسم عن السبب علم ان القسم بحاجة الى دعم و تطوير وصيانه  لإعادة تشغيله لاستقبال حالات المرضى من السيدات.

وعقب علم المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم  ،  قام على الفور بإعادة ترميم ودهانات القسم أبواب حديدية  وتركيب السباكة والكهرباء بالقسم  ، وكذلك بأحضار 18 مرتبة للقسم وثلأجة و2 شاشة عرض تليفزيونية  ،  وتعهد  الجارحى أيضا بتطوير قسم الرجال بالمستشفى من صيانة وتجديد دورات المياه والدهانات.

وكذلك سيتم أيضا  خلال أيام  تطوير قسم  الجلسات الكهربائية للرجال والنساء بما يتناسب مع المرضى .

ومن المعروف أن قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام يعمل به 13 طبيبا وطبيبة يعملون بالقسم  وحوالى 11 من الممرضات على رأسهم  أنتصار صلاح محمد مشرفة قسم الامراض النفسية وجميعهم تخصص شعبة أمراض نفسية ،  تحت رعاية الدكتور أشرف عوض مدير قسم الامراض النفسية بالمستشفى العام.

ويستقبل قسم الامراض النفسية بمستشفى الفيوم العام  حالات الاضطراب الذهانى والنفسي ويتم حجز المريض طبقا لحالة أستجابت للعلاج لفترات  لاتزيد عن شهر تقريبا عقب علاجه ، وبه حوالى 18 سريرا مخصصا منهم 12 سريرا للمرضى الرجال و6 أسرة للمرضي  السيدات .

محافظ الفيوم يشدد على الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في الجداول الزمنية المحددة

محافظ الفيوم يناقش آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال"

محافظ الفيوم: منع دخول المواطنين المنشآت الحكومية لعدم تلقي لقاح كورونا

محافظ الفيوم يشارك في فعاليات منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً"

لمروره بحالة نفسية سيئة.. انتحار شاب شنقاً بالفيوم

وكيل زراعة الفيوم يتواصل مع المزارعين لحل مشاكلهم ..شاهد

محافظ الفيوم يناقش ملف تقنين أراضي الدولة مع رؤساء المدن ومسئولي الأملاك

مديرية صحة الفيوم تدشن مبادرة لانتميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية

1
1
1d566a6b-bab0-4635-8e2c-d8ca24c5249b
1d566a6b-bab0-4635-8e2c-d8ca24c5249b
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7dfdb4e0-220c-44e8-acd5-33760b58d00e
7dfdb4e0-220c-44e8-acd5-33760b58d00e
8
8
9
9
22
22
23
23
88
88
99
99
838
838
bc516d31-5fce-424c-ae37-83a28b1d368b
bc516d31-5fce-424c-ae37-83a28b1d368b
c825dbcd-77b8-4989-8114-60cdec716360
c825dbcd-77b8-4989-8114-60cdec716360

111
111
‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ مستشى الفيوم العام الجهود الذاتية وزارة الصحة مستشفي الفيوم العام مديرية الصحة بالفيوم تشغيل وافتتاح قسم الأمراض النفسية افتتاح قسم الأمراض النفسية للسيدات حزب مستقبل وطن بالفيوم مجلس الشيوخ

موضوعات متعلقة

رئيس مياه الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمة بمركز إطسا

جامعة الفيوم تحتفل بعيد الطفولة بكلية التربية

جامعة الفيوم: مشاركة طلاب كلية الآثار بالمؤتمر الدولي السنوي بروسيا Online

محافظ الفيوم يشدد على الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في الجداول الزمنية المحددة

محافظ الفيوم يناقش آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال"

محافظ الفيوم: منع دخول المواطنين المنشآت الحكومية لعدم تلقي لقاح كورونا

محافظ الفيوم يشارك في فعاليات منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً"

لمروره بحالة نفسية سيئة.. انتحار شاب شنقاً بالفيوم

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية : وفد برلماني يزور مجمع الإسماعيلية الطبي ..صور

التحقيق مع بائع غزل البنات متهم بقتل طفلة فشل في اغتصابها بحلوان

اليمن.. القبض على خلية حوثية إرهابية بحوزتها أسلحة وعبوات ناسفة ومواد كيميائية

باريس سان جيرمان يحتفل بـ ميسي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية

أذنب وتاب ثم صلى العصر فهل عليه صلاة توبة؟.. أمين الفتوى يجيب

مظاهرات محيط الخضراء بالعراق.. لجنة تقصي الحقائق تعلن النتائج بالصور وكاميرات المراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

عاجل| أحمد موسى يطالب بمحاكمة عمر كمال

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

تبرأ من كل شيء.. عمر كمال يفاجئ الجميع بتصريحات نارية مع أحمد موسى.. فيديو

الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

نجمات أثرن الجدل بالسيجارة| غادة عبدالرازق وإليسا ونيللي كريم الأبرز

فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ