بالجهود الذاتية.. افتتاح قسم الأمراض النفسية سيدات بمستشفى الفيوم بعد التطوير

قامت مديرية الصحة بالفيوم، برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، بالتنسيق مع مستشفى الفيوم العام بتطوير وإعادة تشغيل وافتتاح قسم الأمراض النفسية للسيدات بمستشفى الفيوم العام ، بعد فترة غلق 10 سنوات متواصلة ، بمساهمة من النائب المهندس عبد القادر الجارحي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ.

كان الدكتور محمد مصطفى الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام عقب توليه العمل مديرا لمستشفى الفيوم العام ، منذ شهرين ، لاحظ إغلاق قسم الأمراض النفسية حريم للسيدات داخل المستشفى وعندما سأل رئيس القسم عن السبب علم ان القسم بحاجة الى دعم و تطوير وصيانه لإعادة تشغيله لاستقبال حالات المرضى من السيدات.

وعقب علم المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم ، قام على الفور بإعادة ترميم ودهانات القسم أبواب حديدية وتركيب السباكة والكهرباء بالقسم ، وكذلك بأحضار 18 مرتبة للقسم وثلأجة و2 شاشة عرض تليفزيونية ، وتعهد الجارحى أيضا بتطوير قسم الرجال بالمستشفى من صيانة وتجديد دورات المياه والدهانات.

وكذلك سيتم أيضا خلال أيام تطوير قسم الجلسات الكهربائية للرجال والنساء بما يتناسب مع المرضى .

ومن المعروف أن قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام يعمل به 13 طبيبا وطبيبة يعملون بالقسم وحوالى 11 من الممرضات على رأسهم أنتصار صلاح محمد مشرفة قسم الامراض النفسية وجميعهم تخصص شعبة أمراض نفسية ، تحت رعاية الدكتور أشرف عوض مدير قسم الامراض النفسية بالمستشفى العام.

ويستقبل قسم الامراض النفسية بمستشفى الفيوم العام حالات الاضطراب الذهانى والنفسي ويتم حجز المريض طبقا لحالة أستجابت للعلاج لفترات لاتزيد عن شهر تقريبا عقب علاجه ، وبه حوالى 18 سريرا مخصصا منهم 12 سريرا للمرضى الرجال و6 أسرة للمرضي السيدات .

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