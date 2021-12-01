أغانيهم بتزين السعودية وقطر.. إبراهيم عيسى : مطربو المهرجانات مرتكبوش جريمة |فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الأغاني المصرية الشهيرة لمطربي المهرجانات تزين الان موسم الرياض في السعودية وافتتاح كأس العرب فى قطر، قائلا: "بينما نشاهد هذه الحفاوة العربية بالفن المصري نلاقي اتهامات مفزعة تواجههم هنا".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المهرجانات هو الفن الشعبي للمدن ومصر تقدم هذا الفن في قلب السعودية، مضيفا: "يجب تعدد أنواع الغناء فى مصر وعدم حصار الأغاني الشعبية وبذلك نريد أن نجهض فن شعبي بيتولد في البلد".

اخترعه المصريون

وتابع: "أصبح لدينا نوع جديد من الاغاني اخترعه المصريون اسمه المهرجانات ومطربو المهرجانات لم يرتكبوا أي جريمة والبعض يهاجم ظهور اي شيء جديد ومختلف، ومصر تغني فى قلب السعودية بمغنيها الشعبيين فى مجتمع كان يحرم المغنين وفيه افكار وهابية بينما نحن نهاجمهم الان".

