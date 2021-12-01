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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب حالة طبية طارئة.. توقف مباراة واتفورد وتشيلسي في البريميرليج

تشيلسي
تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إيقاف مباراة فريقي واتفورد وتشيلسي والمقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

وقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة في الدقيقة 13، بعد اكتشاف حالة طبية طارئة في المدرجات، حيث خرج لاعبو الفريقين من أرضية الملعب.

وتم إيقاف المباراة لإشعار آخر، حتى إسعاف المشجع المصاب، وهو الموقف المشابه للذي حدث في مباراة فريقي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد هذا الموسم، وتوقفت على أثره المباراة أيضًا.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفو شالوباه - أندرياس كريستنسن - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - روبين لوفتس تشيك - ساؤول نيجيز - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - كريستيان بوليسيتش

 

الدوري الإنجليزي البريميرليج الدوري الانجليزي الممتاز تشكيل تشيلسي توتنهام هوتسبير

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