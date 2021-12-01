بتكلفة 30 مليون جنيه.. تطوير "حلقة السمك" في الغردقة

أعلن النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم نيابة عن تحالف نواب البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق علي تطوير حلقه السمك بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة ، تنفيذا لموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وتأتي الموافقة على البدء في التطوير بعد اجتماع جميع أعضاء مجلس ادارة جمعيه الصيادين بحضور النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بسكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري بتاريخ ١٠ نوفمبر.

وصرح النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنه القيم نيابة عن تحالف نواب البحر الاحمر، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر كلف شركة المقاولين العرب (عثمان احمد عثمان ) ببدأ التنفيذ فورا في تطوير حلقة السمك ضمن مشروعات التطوير بالمدينة بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنية.

وأضاف كمال أنه سيتم تعويض كل صاحب (بايكه) بمكان مماثل بعد عمليه التطوير بنفس المكان بحلقه السمك ، و يأتي هذا التطوير ليليق بمدينه الغردقة السياحية التي تعد من أهم المدن السياحيه وحتي تكون حلقه السمك بشكلها الجديد من أهم المعالم السياحية بالمدينه.

ومن جانبه أكد حمزه محمد الناظر رئيس جمعيه الصيادين عمليه تطوير تعد مظهر حضاري وجذب للسياح بالشكل الجديد ، واشاد بدور نواب البحر الاحمر وخاصه النائب عبدالرحيم كمال اصتحبنا للقاء السكرتير العام ، لتنظيم عمليه توزيع البايكات لاصحابها بعد التطوير داخل حلقه السمك ، كحق اصيل للصيادين ، ووعد بأن الرصيف والقزق تابع لجمعية الصيادين.

ووجه الشكر لجهود محافظ البحر الاحمر بالارتقاء بحلقه السمك تطويرها واهتمامه بالصياديين .