شوط أول سلبي بين منتخبي السعودية والأردن في كأس العرب

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من لقاء منتخبي السعودية والأردن المقام حاليا بملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وشهد الشوط الأول إلغاء هدف لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 39 عقب تسجيله من يزن النعيمات بداعي التسلل

وتضم المجموعة الثالثة فى كأس العرب 2021، منتخبات السعودية، الأردن، المغرب وفلسطين.

وخاض السعودية اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي – خليفة الدوسري –وليد الأحمد – مهند السنقيطي

خط الوسط: سعود عبدالحميد ــ تركي العمار ــ بدر منشي

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ أيمن يحيى ــ علي مجرشي

بينما جاء تشكيل الاردن كالتالي:-

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: إحسان حداد – يزن العرب – محمد الدميري – محمد أبو حشيش

الوسط: نور الروابدة – بهاء عبد الرحمن – علي علوان – محمود مرضي

الهجوم: بهاء فيصل – يزن النعيمات

