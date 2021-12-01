عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية.. عمر كمال يرد على نقابة المهن الموسيقية

عمر كمال - حسن شاكوش
عمر كمال - حسن شاكوش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نرصد ابرزها في الآتي:

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب  عمر كمال  ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية». 

قوة مسيطرة عليها.. رشوان توفيق يخرج عن صمته في خلافه مع ابنته |خاص

لا يزال  اسم الفنان الكبير رشوان توفيق، الأكثر تداولًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع بعض أفراد عائلته في أحد البرامج التلفزيونية، والحديث علاقته ببناته، وكشفه عن وجود خلاف ابنته الصغرى آية توفيق.

تواجه تهمة الخيانة العظمى.. إحالة ملف إدعاء ماريا معلوف إلى التحقيق العسكري

وجهت النيابة العامة العسكرية في بيروت، لماريا معلوف تهما بـ"الخيانة العظمى،  والنيل من هيبة الدولة ومكانتها بعد أن أجرت  مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية.

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

نشر الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه على مقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو يغني "يابلادي يا أحلى البلاد" للمطربة شادية خلال حفله بالسعودية.

عمر كمال يرد على نقابة المهن الموسيقية بعد إحالته للتحقيق لإهانة مصر|فيديو

رد  مغني المهرجانات عمر كمال على إحالته للتحقيق من قبل نقاية المهن الموسيقية بعد حفله في موسم الرياض و استبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».

المطرب عمر كمال رشوان توفيق عمر كمال التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

موسيماني يستعين بعرض إيسترن كومباني للتعاقد مع حارس مرمى في يناير

محمد صلاح يرد على ترتيب الكرة الذهبية ويسجل الثاني في شباك إيفرتون

أول تعليق من الاتحاد التونسي على إصابة علي معلول

أخبار البرلمان| مفاجاة بشأن خفض أسعار السيارات.. ومكافآت جديدة من الأجر السنوي لأصحاب المعاشات

نصيحة فينجادا سبب تراجع كيروش عن تصريحاته

اختيار 40 لاعبا.. تريزيجيه على رأس قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

بعد الإساءة لمصر.. عمر كمال يخطئ فى آية قرآنية على الهواء.. فيديو

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ