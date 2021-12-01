أخبار الفن| إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية.. عمر كمال يرد على نقابة المهن الموسيقية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نرصد ابرزها في الآتي:

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

قوة مسيطرة عليها.. رشوان توفيق يخرج عن صمته في خلافه مع ابنته |خاص

لا يزال اسم الفنان الكبير رشوان توفيق، الأكثر تداولًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع بعض أفراد عائلته في أحد البرامج التلفزيونية، والحديث علاقته ببناته، وكشفه عن وجود خلاف ابنته الصغرى آية توفيق.

تواجه تهمة الخيانة العظمى.. إحالة ملف إدعاء ماريا معلوف إلى التحقيق العسكري

وجهت النيابة العامة العسكرية في بيروت، لماريا معلوف تهما بـ"الخيانة العظمى، والنيل من هيبة الدولة ومكانتها بعد أن أجرت مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية.

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

نشر الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه على مقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو يغني "يابلادي يا أحلى البلاد" للمطربة شادية خلال حفله بالسعودية.

عمر كمال يرد على نقابة المهن الموسيقية بعد إحالته للتحقيق لإهانة مصر|فيديو

رد مغني المهرجانات عمر كمال على إحالته للتحقيق من قبل نقاية المهن الموسيقية بعد حفله في موسم الرياض و استبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».