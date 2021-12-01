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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوة بخطوة.. طرق سداد المصروفات إلكترونيا لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية.

و نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و إيداع المصروفات ،و تحويلها إلكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣-  يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .


جدير بالذكر انه قد  اعلنت جامعة حلوان أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين  و رؤساء الاتحاد و النواب على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022   ، كما تستعد الجامعة غدا لانتخاب رئيس اتحاد الطامعة و نائبه و امناء اللجان على مستوى الجامعة.


وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من  الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا،  الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى،  الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .

جامعة حلوان الاتحادات الطلابية اتحادات الطلاب خدمات الكترونية التحويلات البنكية المصروفات الدراسية طلاب جامعة حلوان

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