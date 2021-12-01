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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: نسعى لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ 2022 ..فيديو

النائبة راجية الفقي
النائبة راجية الفقي مع الوفد البرلماني

كشفت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لمصر، في المؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني الدولي.

 

وقالت “الفقي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السلطة التشريعية” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، “مصر من أوائل دول العالم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فيما يخص محور المناخ”.

 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تكثف استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ (cop27) عام 2022. 

 

وتابعت أن القارة الإفريقية  تواجه تحديات  جائحة كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، مؤكدة على ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته في التوزيع العادل للقاح.

 

 

القارة الافريقية مجلس النواب التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2030 العرب

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