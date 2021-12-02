شوربة الدجاج أهمها.. أطعمة احرص على تناولها للبرد

افضل أكلات للبرد تعتبر من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد و إصابة الكثير بالأنفلونزا و نزلات البرد.



فإن تناول الأطعمة الصحيحة أثناء إصابتك بدور برد و مرضك يمكن أن يفعل أكثر بكثير من مجرد توفير الطاقة، قد تساعدك بعض الأطعمة على الشعور بالتحسن أو التعافي بسرعة أكبر أو البقاء رطبًا أثناء التعافي، وفقا لما نشره موقع healthline.

افضل أكلات للبرد التي يجب تناولها عندما تكون مريضًا



-حساء الدجاج

لطالما كان حساء الدجاج من الأشياء المفضلة للأمراض منذ أجيال ولسبب وجيه، إنه مصدر سهل الأكل للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتين ، وهي عناصر مغذية قد يحتاجها جسمك بكميات أكبر أثناء التعافي من المرض .

يعد حساء الدجاج أيضًا مصدرًا غنيًا للسوائل والشوارد ، وهو أمر مفيد إذا كنت معرضًا لخطر الجفاف بسبب الإسهال أو القيء أو التعرق أو الحمى، قد يساعد دفء الحساء في تقليل الاحتقان ، حيث يمكن أن تساعد السوائل الحارة أو الحارة في ذلك .



يحتوي الدجاج الموجود في حساء الدجاج أيضًا على الحمض الأميني السيستين. N-acetyl-cysteine ، وهو شكل من أشكال السيستين ، يكسر المخاط وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة .

حساء الدجاج المصنوع منزليًا المصنوع من مرق العظام غني أيضًا بالكولاجين والعناصر الغذائية التي قد تساعد في تعزيز التعافي - على الرغم من عدم وجود أبحاث كافية حول تأثيرات مرق العظام على صحة المناعة لدعم هذه الادعاءات.



-طعام حار

تحتوي الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار على مادة الكابسيسين ، والتي تسبب إحساسًا بالحرقة والحرقة عند لمسها.



في حالة وجود تركيزات عالية بما فيه الكفاية ، يمكن أن يكون للكابسيسين تأثير مزيل للحساسية. غالبًا ما يستخدم في المواد الهلامية والبقع لتسكين الآلام ، أفاد الكثير من الأشخاص أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يسبب سيلان الأنف وتفتيت المخاط وتنظيف ممرات الجيوب الأنفية.

في حين أن القليل من الدراسات قد اختبرت هذا التأثير ، يبدو أن الكابسيسين يخفف المخاط ، مما يجعل طرده أسهل، تم استخدام بخاخات الكابسيسين الأنفية بنتائج جيدة لتخفيف الاحتقان والحكة.

-الفواكه

الفاكهة هي مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف ، والتي يمكن أن تدعم صحتك العامة ووظائف المناعة، العديد من الفواكه غنية بفيتامين C ، وهو فيتامين مضاد للأكسدة يساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح.



بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض الفواكه على مضادات أكسدة تسمى الأنثوسيانين ، والتي تعطي ثمارًا معينة - مثل الفراولة والتوت الأزرق - بألوانها الحمراء والزرقاء.

تجعل الأنثوسيانين التوت أطعمة ممتازة لتناولها عند المرض لأن لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومُعززة للمناعة.

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار أن مستخلصات الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين يمكن أن تمنع الفيروسات والبكتيريا الشائعة من الالتصاق بالخلايا، كما أنها تحفز الاستجابة المناعية لجسمك.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت مراجعة واحدة لـ 14 دراسة إلى أن مكملات الفلافونويد ، المصنوعة من نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة ، قللت من عدد الأيام التي أصيب فيها الأشخاص بنزلة برد بنسبة 40٪ .

أضف بعض الفاكهة إلى وعاء من دقيق الشوفان أو الزبادي لمزيد من الفوائد الصحية أو امزج الفاكهة المجمدة في عصير بارد يهدئ حلقك.



-سمك السالمون

يعتبر سمك السلمون من أفضل مصادر البروتين التي يجب تناولها عندما تكون مريضًا، إنه طري وسهل الأكل ومليء بالبروتين عالي الجودة الذي يحتاجه جسمك للتعافي.



السلمون غني بشكل خاص بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات قد تساعد جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أكثر فعالية .

يعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين د ، الذي لا يحصل عليه الكثير من الأشخاص، يلعب فيتامين د أيضًا دورًا مهمًا في وظيفة المناعة .