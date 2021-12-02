توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 2-12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 2-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في قراراتك وحساباتك.

عاطفيا: فينوس في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة.

برج الثور

مهنيا: القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.. انتبه لحقوقك ودافع عنها بهدوء.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.



برج الجوزاء

مهنيا: اليوم يجب أن تنظّم جهودك، وأن تحدّد أفضل السبل لاستغلال مواهبك، مع الحفاظ على حماية حقوقك.

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.



برج السرطان

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس مما يدعمك، وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك



برج الأسد

مهنيا: القمر والمريخ في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.



برج العذراء

مهنيا وعائليا: اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

عاطفيا: القمر في منزل العلاقات قد يجعل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.



برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للاهتمام بأمور مهنية ومادية.. راجع جيدا خطواتك وحساباتك لتتجنب الخسائر.

عاطفيا وصحيا: اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة، وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.



برج العقرب

عاطفيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

اجتماعيا ومهنيا: المريخ والقمر في برجك.. تنطلق بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.



برج القوس

مهنيا: تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا ولا تبدد جهودك فيما لا يفيد.

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي.. اهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنّب الزهو بنفسك.



برج الجدي

مهنيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط، والوقت مناسب لتنمية أعمال، فقط لا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.



برج الدلو

عاطفيا: المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

مهنيا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية

برج الحوت

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ واليوم تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس تمنحك جاذبية، وتنشر سحر بسهولة على الجنس الآخر.

