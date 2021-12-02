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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 2-12-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 2-12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 2-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 


برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في قراراتك وحساباتك.
عاطفيا: فينوس في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة.

 

برج الثور
مهنيا: القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.. انتبه لحقوقك ودافع عنها بهدوء.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.
 

 

برج الجوزاء
مهنيا: اليوم يجب أن تنظّم جهودك، وأن تحدّد أفضل السبل لاستغلال مواهبك، مع الحفاظ على حماية حقوقك.
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.
 

 

برج السرطان
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس مما يدعمك، وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك
 

 

برج الأسد
مهنيا: القمر والمريخ في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.
 

 

برج العذراء
مهنيا وعائليا: اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.
عاطفيا: القمر في منزل العلاقات قد يجعل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.
 

 

برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للاهتمام بأمور مهنية ومادية.. راجع جيدا خطواتك وحساباتك لتتجنب الخسائر.
عاطفيا وصحيا: اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة، وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.
 

 

برج العقرب
عاطفيا: القمر في برجك ويعدك ذلك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.
اجتماعيا ومهنيا: المريخ والقمر في برجك.. تنطلق بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.
 

 

برج القوس
مهنيا: تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا ولا تبدد جهودك فيما لا يفيد.
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي.. اهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنّب الزهو بنفسك.
 

 

برج الجدي
مهنيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط، والوقت مناسب لتنمية أعمال، فقط لا تعلن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.
 

 

برج الدلو
عاطفيا: المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.
مهنيا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية

 

برج الحوت
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ واليوم تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس تمنحك جاذبية، وتنشر سحر بسهولة على الجنس الآخر.
 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس 2-12-2021 برج الحمل برج الثور

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