وائل الفشنى يكشف أين تعلم الموسيقى.. فيديو

عرض برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي تقرير عن الفنان طارق الفاشني وعن مسيرتة الفنية التي اتت به الي افتتاح طريق الكباش .

واضاف الفنان وائل الفاشني ، إنه لم يدرس الموسيقي وإدائه الموسيقي اجتهاد منه وموهبة منذ الصغر ، واستوحي كلمات الأغاني الخاصة بي من الناس في الشارع .

قال وائل الفاشني، إن سر موهبتي في الغناء هو "المدد الرباني " واجلس مع نفسي واطلب هذا من الله قبل أن اقدم أي عمل ومن يعملون معي يعرفون ذألك .

وأوضح وائل الفاشني ، إنه منذ صغرة وهو يحب الفنانة شادية وكان يشعر وكأنها عصفورة عندما تغني ، لافتا إلي أن روحها كانت تخرج في صوتها واحب فيروز ولم اغني لها من قبل .