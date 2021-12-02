بعد أزمته الأخيرة.. رشوان توفيق لابنته: تراجعي عما كنتي سوف تفعلينه

بادر الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، بإجراء محاولة لـ الصلح بين الفنان رشوان توفيق وبين ابنته وزوجها، وقام شريف عامر بالاتصال بحفيد الفنان رشوان توفيق.

وقال الفنان رشوان توفيق موجهة حديثه لابنته بعد أزمته الأخيرة معها بسبب التوكيلات:" على ابنتي أن تعود عما كانت ستفعله من أجل قبول الصلح معها ".

وأضاف رشوان توفيق:" بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني ومنها وفاة ابني، ومكنتش اتصور المحنة التي أتواجد فيها حاليا”.

وتابع رشوان توفيق:" عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ اولادي وأخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي"



ومن جانبه قال محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق، :" لم اعترض أو ارفض الصلح مع جدي وأنا لست على خلاف مع جدي رشوان توفيق وخالتي ".

وأضاف محمد عصام :" والدي لا دخل له في الخلاف بين والدتي وبين جدي، ووالدتي هي المسؤولة عما حدث “، مضيفا:” والدتي مش مرتاحة من الخلاف مع جدي".