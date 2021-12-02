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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل الفشني يوجه رسالة شكر وعرفان بالجميل إلى المايسترو نادر عباسي.. فيديو

وائل الفشني
وائل الفشني

وجه الفنان طارق الفشني رسالة شكر وعرفان بالجميل إلى المايسترو نادر عباسي وإلى محمد سعدي الذي رشحني للمشاركة في احتفالية طريق الكباش .

وأضاف وائل الفشنى خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ، إن  المايسترو نادر عباسي  بيحبني جدا، لافتا إلي أنه عندما قابلته آخر مرة قال له أن العالم أجمع عرفني عندما وقفت إلى جانبك في برامج " صاحبة السعادة  " .

 

وأوضح وائل الفشني ، إن هناك أجانب يأتون إلي ساقية الصاوي ليستمعوا لي وهذا بعدما ظهرت مع المايسترو نادر عباسي وأحبوا أغنية "واحة الغروب " ووقفته إلي جانبي كانت بمثابة تكريم .

صاحبة السعادة ساقية الصاوي محمد سعد طريق الكباش وائل الفشني عرفان رسالة شكر المايسترو

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