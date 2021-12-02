وائل الفشني يوجه رسالة شكر وعرفان بالجميل إلى المايسترو نادر عباسي.. فيديو

وجه الفنان طارق الفشني رسالة شكر وعرفان بالجميل إلى المايسترو نادر عباسي وإلى محمد سعدي الذي رشحني للمشاركة في احتفالية طريق الكباش .

وأضاف وائل الفشنى خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ، إن المايسترو نادر عباسي بيحبني جدا، لافتا إلي أنه عندما قابلته آخر مرة قال له أن العالم أجمع عرفني عندما وقفت إلى جانبك في برامج " صاحبة السعادة " .

وأوضح وائل الفشني ، إن هناك أجانب يأتون إلي ساقية الصاوي ليستمعوا لي وهذا بعدما ظهرت مع المايسترو نادر عباسي وأحبوا أغنية "واحة الغروب " ووقفته إلي جانبي كانت بمثابة تكريم .