أبو مسلم: أحمد رفعت قد يحقق مفاجأة مع الفراعنة

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، أن البرتغالي كارلوي كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم محاسبته على الأداء الفني وليس النتائج.



وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "طبيعي ألا تخرج من الدور الأول ولو فزت على لبنان والسودان بأداء قوي ثم قدمت أداء جيد أمام الجزائر وتصل بعدها لدور الثمانية أو الأربعة لن تكون هناك أزمة وسيحاسب كيروش على الأداء أكثر من اللقب، وأن تعود بمكسب بين اللاعبين المرشحين للتواجد مع المنتخب هذا أمر جيد".



وأضاف: "أظن أن أحمد رفعت من اللاعبين الذين قد يحققوا مفاجأة في تلك البطولة، ومنتخب مصر قادر على حصد اللقب والعناصر المتواجدة كلها لاعبين دوليين وهذا هو القوام الأساسي".