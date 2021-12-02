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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة وإيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو خلال محادثات فيينا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية
السعودية تنفي العودة للحجر الصحي بعد تسجيل إصابة بأوميكرون
الطاقة الذرية: إيران بدأت بتشغيل أجهزة طرد لزيادة التخصيب 20%
الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون
بلينكن: روسيا تكثف خططها لشن عمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا
الناتو: الحلف مستعد لحماية أعضائه من الصواريخ الصينية والروسية
أردوغان يقيل وزير المالية وسط استمرار تراجع الليرة


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث أطلعه على آخر تطورات قضية سد النهضة» مشددا على موقف مصر الثابت، بالتمسك بصون أمنها المائي، الآن وفي المستقبل، مؤكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة، لتحقيق هذا الهدف.

وقالت "الراي" إن  السلطات المصرية أغلقت ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدةً أن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، نفى إمكانية العودة إلى الحجر الصحي بعد ظهور أول إصابة لسعودي قادم من شمال أفريقيا بالمتحور "أوميكرون".

ونقلت "الجريدة" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو المبنية داخل جبل، في خطوة من المرجح أن تشعل التوتر.

وأشارت "القبس" إلى أن الإمارات أعلنت عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية.

دوليًا، أفادت "الراي" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق وسط أدلة على أن روسيا وضعت خططا لتحركات عدائية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مضيفًا أن الخطط الروسية تشمل جهودا لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل بجانب عمليات عسكرية ضخمة.

وذكرت "الجريدة" أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ينس ستولتنبرج قال إن الحلف يعمل عن كثب لحماية الأعضاء من الصواريخ الصينية والروسية الجديدة التي يمكنها الوصول إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر ”رويترز نكست“، ”ليست روسيا وحدها بل الصين أيضا، (كلتاهما) تستثمران الآن بقوة في أنظمة ذات قدرات نووية يمكنها الوصول إلى كل دول حلف الأطلسي“.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال وزير المالية لطفي ألوان، من منصبه، وذلك وسط انخفاض العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.

 

 

 

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