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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد لـ رشوان توفيق: كلنا أولادك والأزمة كشفت حب الملايين لحضرتك

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

دعم الفنان حسن الرداد، الفنان الكبير رشوان توفيق بعد تصريحاته الأخيرة عن رفع ابنته وزوجها وحفيده دعوى حجر عليه.

 

وكتب حسن الرداد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حبيبى يا أستاذ توفيق، حضرتك قيمة و قامة فنية كبيرة، أثرت فى وجدان ملايين الناس بأعمالك الفنية، أرجو الا تحزن، كلنا اولادك و أكيد حضرتك فوق اى مستوى شبهات، و لتكن هذه الازمة حتى ترى مدى حب الملايين لحضرتك و أن ما صنعته من فن على مدار حياتك قد أتى ثماره”.

 

تعليق مبروك عطية على أزمة رشوان توفيق وبنته | فيديو

مواجهة مع الحفيد.. محاولة صلح على الهواء بين الفنان رشوان توفيق وابنته

 

وبادر الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بإجراء  محاولة لـ الصلح بين الفنان رشوان توفيق وبين ابنته وزوجها.

 

وقام شريف عامر بالاتصال بحفيد الفنان رشوان توفيق، وقال محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق: "لم أعترض أو أرفض الصلح مع جدي وأنا لست على خلاف مع جدي رشوان توفيق وخالتي".

 

وأضاف محمد عصام: "والدي لا دخل له في الخلاف بين والدتي وبين جدي، ووالدتي هي المسئولة عما حدث“، مضيفا: ”والدتي مش مرتاحة من الخلاف مع جدي".

 

ومن جانبه قال الفنان رشوان توفيق: "بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني   ومنها وفاة ابني، ومكنتش اتصور المحنة التي أتواجد فيها  حاليا”.

 

وأضاف رشوان توفيق: "عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ اولادي وأخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي".

 

وتابع رشوان توفيق: "تجربي قاسية وبها رحمة وهي ان الله سبحانه وتعالى وراني الشعب المصري الحنون الذي  كان يعطف عليا وده خلاني أبكي".

 

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