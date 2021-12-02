أخبار السيارات .. مزاد سيارات حكومي جديد.. هيونداي ترفع ثمن بعض طرازاتها .. وكيل جاك يزيد الأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:
لأهالي الإسكندرية والسلوم والدخيلة .. مزاد سيارات حكومي جديد
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية ، التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فاعليات مزاد سيارات جديد يشمل سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة ، خلال الفترة من 14و 15 ديسمبر الحالي .
هيونداي ترفع أسعار بعض طرازاتها .. تعرف عليها
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية هيونداي فى مصر، عن زيادة سعرية جديدة لبعض طرازات الشركة والتى شملت طرازات النترا CN7 بقيمة تبلغ 3000 جنيه على كل الفئات ، و i20 كموديل 2022 بقيمة اجمالية تبلغ 4000 جنيه .
بعد 32 سنة من أول عرض.. حكاية سيارة JEEP ظهرت مع عادل إمام| صور
في طفولتنا بحثنا جميعًا وتساءلنا عن تلك الجزيرة المسماة بـ "جزيرة الشيطان" بعدما شاهدنا خريطتها برفقة الزعيم عادل إمام، وأصبحنا نرسمها في تخيلاتنا وارتبطت في أذهاننا بقصص القراصنة التي كنا نشاهدها في عالم الكارتون، رسمنا مخططات في عقولنا نتفادى بها أخطاء يسرا في البحث عن الذهب المدفون في هذه الجزيرة، إنه الفيلم الذي كلما تكرر عرضه عبر الشاشة الصغيرة لا نمل نهائيًا ونتسمر أمامه لمتابعة أحداثه عن كثب وكأنها المرة الأولى، فيلم " جزيرة الشيطان ".
وكيل سيارات جاك يرفع أسعار عدد من الطرازات ..تفاصيل
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جاك الصينية ، داخل السوق المصرى، عن زيادة أسعار بعض الطرازات الجديدة داخل السوق المصرى ، من بينها جاك J7 ، و جاك JS3 .
بورشه تستدعي 35 سيارة من طراز تايكان بسبب خطأ تقني
في ظل حرصها الدائم على إرضاء واستمرار كسب ثقة عملائها، كشفت بورشه عن قيامها باستدعاء 35 سيارة من طراز تايكان، بسبب أحد الأخطاء التقنية الصغيرة في نظام ربط وتثبيت نظام التعليق المتحكم في مستوى ارتفاع السيارة عن الأرض.
رسميا .. الكشف عن سكودا كاروك موديل 2022
أعلنت شركة سكودا رسميا الكشف عن السيارة كاروك موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الـ C-SUV ، والتى تعتبر قد خضعت لعملية تحديث منتصف العمر .