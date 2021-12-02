نشرة الرياضة|تفاصيل جلسة صالح جمعة مع موسيماني.. خطوات التصعيد لـ العامري فاروق بعد عدم اعتماده نائباً.. سر هدف محمد صلاح الثاني

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

محمد صلاح يكشف سر تسجيله هدف ليفربول الثالث أمام واتفورد

نجح محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لفوز هام على إيفرتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 14 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "جوديسون بارك".

صالح جمعة: تعامل إدارة سيراميكا كليوباترا معي خلال إصابتي غير طريقة تفكيري

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، إن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.



صالح جمعة: الأهلي أكثر استقرارا عن نادي الزمالك .. وأتمنى انتقال عبدالله إلى المارد الأحمر

يرى صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا والأهلي سابقًا، أن الاستقرار داخل القلعة الحمراء هو السبب وراء اختيار انتقاله له عندما كان لاعبًا في صفوف فريق إنبي.



عبد الله جمعة: الأهلي فاوضني ولكن حبي لجماهير الزمالك كبير

أكد عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك مفاوضات كانت مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

صالح جمعة: الأهلي عرض علي الإعارة في التشيك وتنازلت عن مستحقاتي تقديرا للجماهير

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا ، إن الأهلي عرض عليه الخروج للإعارة إلى التشيك لكنني رفضت ذلك وطلبت الرحيل.



صالح جمعة يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: موسيماني قالي عاوزك.. وعبدالحفيظ أبلغني بالرحيل

كشف صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا ، كواليس رحيله عن النادي الأهلي.

صالح جمعه يكشف أزمة كهربا في النادي الأهلي

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا ، إن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، في عدم مشاركته في المباريات بشكل مستمر مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء.



صالح جمعة يكشف موعد عودته للملاعب بعد التعافي من "أكيلس"

قال صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا والأهلي سابقًا، إنه قطع شوطًا طويلا في برنامج تأهيله بعد الإصابة في وتر أكيلس.



صالح جمعة: جماهير الأهلي كانت بتتلكك علشان تنجمني

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه قصر في حق نفسه خلال فترة تواجده في الأهلي.



بركات يكشف سر خلاف جوزيه مع حسام غالي

كشف الإعلامي محمد بركات، سر الخلاف الذي حدث بين البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، وحسام غالي، القائد الأسبق للفريق، وعضو مجلس إدارة النادي الحالي.



المستشار القانوني للنادي الأهلي يوضح خطوة تصعيد العامري فاروق بعد عدم اعتماده نائبا



قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن العامري فاروق، سيطعن على قرار عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس في انتخابات القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي يتضامن في دعوى نائب الرئيس المزمع اتخاذها خلال الساعات القليلة المقبلة.



سمير كمونة: مصطفى فتحي لاعب "محلي"

وجه سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى بعض لاعبي المنتخب الوطني الأول عقب مباراة لبنان التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العرب 2021 بقطــر .



محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الفوز على إيفرتون



حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول رقما قياسيا بعد تسجيله هدفين وقيادة الريدز للفوز برباعية علي منافسه ايفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الإنجليزي .