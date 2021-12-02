بالفيديو.. محطة رمسيس تعدد مزايا إطلاق خدمة الإنترنت "مجانا"

قالت نوران الحلو، مدير إدارة تشغيل محطة رمسيس، إنه تم لأول مرة إطلاق خدمة الإنترنت مجانا في محطة قطارات رمسيس، مشيرة إلى أن الهدف من الخدمة هو توفير الرفاهية للمسافرين.

وأضافت مدير إدارة تشغيل محطة رمسيس، في حديثها لقناة "الغد"، أن خدمة الإنترنت باتت ضرورة في كافة مناحي الحياة الآن وبصفة يومية، موضحة أن النت يساعد في تشغيل مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل المسافرين مع أقاربهم.

كما أكدت مدير إدارة تشغيل محطة رمسيس، أنه تم الارتقاء بكافة الخدمات للمسافرين، مشيرة إلى إطلاق خدمات القطارات vip.

أطلقت هيئة السكة الحديد المصرية خدمة الإنترنت المجاني Wi-Fi داخل محطة قطارات مصر برمسيس بجميع الأرصفة والساحات.

وحملت الشبكة اسم كيميت وتستهدف تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور.