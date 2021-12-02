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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جمهوري جديد بشأن تحسين كفاءة الطاقة لشركة السويس لتصنيه البترول

السيسي
السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 118 لسنة 2020 بالموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة الطاقة لشركة السويس لتصنيه البترول بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي الموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
 

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