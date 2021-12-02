أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 118 لسنة 2020 بالموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة الطاقة لشركة السويس لتصنيه البترول بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي الموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
قرار جمهوري جديد بشأن تحسين كفاءة الطاقة لشركة السويس لتصنيه البترول
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 118 لسنة 2020 بالموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة الطاقة لشركة السويس لتصنيه البترول بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي الموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.