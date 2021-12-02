سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال فترة الذروة الأولى من صباح اليوم، الخميس، سيولة مرورية وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، كثافة مرورية متحركة بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي و رمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​