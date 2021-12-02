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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة موظف صدمته سيارة في شبرا الخيمة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى موظف فى شبرا الخيمة مصرعه إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء قيادته دراجة نارية خلال عودته من عمله، بطريق ترعة الإسماعيلية أمام معدية عثمان تسببت في إصابته بكسور بالقفص الصدري وكدمات بالوجه ووفاته فور وصوله المستشفى.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال شخص مصاب بكسور بالقفص الصدري وكدمات بالوجه ووفاته فور وصوله المستشفى.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير "ش م ف"، 58 سنة، موظف، مقيم دائرة القسم، بدراجته النارية خاصته بطريق ترعة الإسماعيلية وأمام معدية عثمان، عائدا من عمله، اصطدمت به سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، ما أدى إلى إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة.


وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة المتسببة بالواقعة وقائدها.


من ناحية أخرى امرت نيابة شبين القناطر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخصيان بالإتجار بالمواد المخدرة.


وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط مباحث مركز شرطة الخانكة وتمكنت من ضبط "م ص م" 30 سنة عاطل، و"ض ع س" 34 سنة مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر أثناء استقلالهما سيارة ملك شقيق الثانى بطريق الإسماعيلية الزراعي بناحية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما 35 لفافة من مخدر الهيروين، و2 أسطوانة حجرية من ذات المخدر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى 1700 جنيها و2 هاتف محمول.


وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلى تجارتهم الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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