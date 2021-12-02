نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا

بدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، زيارة عمل رسمية لموريتانيا، تستغرق يومين.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم، بأنه لدى وصوله كان في استقباله وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطويرها.