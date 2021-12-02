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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف السعودية| المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي: ترابط وتلاحم راسخ.. رصد حالة إصابة بـ أوميكرون في المملكة.. التجمعات تصبح آمنة حال إتمام جرعات لقاح كورونا 

السعودية
السعودية

صحف السعودية
في احتفال الإمارات بيومها الوطني: الرياض وأبوظبي.. ترابط وتلاحم راسخ
رصد 5 حالات عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا
متحدث الصحة: في حال إتمام جرعات لقاح كورونا والالتزام بلبس الكمامة تصبح التجمعات آمنة
رصد حالة إصابة بـ(أوميكرون) في المملكة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث قالت صحيفة عكاظ، تحتفل اليوم الخميس، الثاني من ديسمبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بيومها الوطني وذكرى قيام اتحادها، ويصادف الاحتفال هذا العام 2021 اليوبيل الذهبي لخمسين عاماً من روح الوحدة بين الإمارات السبع، وفي أجواء من المحبة، وترابط الأخوة والتلاحم تتسم العلاقات السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنموذجية الراسخة، ضاربة الجذور في عمق التاريخ، توثقها روابط الدم والمصير المشترك، منذ أسس دعائمها الملك فيصل مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومع الوقت تطورت العلاقات بين السعودية والإمارات بشكل لافت، وملحوظ، في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بفضل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعززت العلاقات، في التنسيق المشترك، والتعاون الاستراتيجي، والتكامل، والتوحد في إصدار العديد من القرارات، ومناقشة كثير من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية المشتركة، فضلاً عن الشراكات بين الدولتين التي توّجت بتوقيع اتفاقية إنشاء (مجلس التنسيق السعودي الإماراتي) الذي تعمّ فائدته على دول مجلس التعاون الخليجي، وشعوب المنطقة العربية ككل، وليس السعودية والإمارات فقط، اللتان تحرصان دائماً على تأكيد ترابطهما، بتماثل نهجيهما، وتطابق سعيهما لمصلحة شعبيهما.
ويعد المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، ويعد إضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية وهدف إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني.

أما فى صحيفة عاجل أعلن نادي الإبل، عن رصد خمس حالات عبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في فئة «مفاريد بكار للون المجاهيم».

وأوضح نادي الإبل –عبر تويتر- أنَّ إدارة المهرجان رصدت أربع حالات تمطيط، وحالة واحدة هرمونات، وتم استبعادها من المنافسة بالمهرجان.

كان نادي الإبل أعلن أمس الأربعاء، عن استمرار التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز، لكل فئة، حتى قبل دخول الإبل المشاركة بـ 72 ساعة، عبر الرابط التالي:

يذكر انه انطلقت أمس الأربعاء فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وتستمر حتى الأسبوع الأول من يناير 2022م.


وفى صحيفة الوئام قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد عبد العالي، إن كل تحور جديد لفيروس كورونا، يثير القلق في العالم ويصبح مثار جدل إعلامي.

وأجاب في تصريحات تلفزيونية عن سؤال “هل سنعود للمربع الأول ونرجع للحجر”، قائلا: “إن شاء الله لأ، لكن كان الخوف من التحورات في السابق أكبر بكثير من الآن، الآن الملايين ملقحين”.

وتابع: “اللقاح عامل والاحتراز أيضا عامل لا بد من الاهتمام بها لأن هناك نسبة لم تأخذ اللقاح حتى الآن”.

وعن سلالة فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”، قال: “متحور أوميكرون قضية علمية بحته.. والقلق يأتي إذا تم تصنيفه من الجهات الرسمية .. وعندنا ثقة إن الخبراء في المملكة والجهات الرسمية ومتخذين القرار يتخذون قرارات هدفها الأول صحة الناس”.

وأكد متحدث الصحة أن المملكة تحقق المعايير الأعلى في جودة وسلامة اللقاحات.

وعن السفر قال محمد عبد العالي: “قرار منع السفر محل تقدير وله إجراءات وتقييمات”.


وفى صحيفة الجزيرة صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة «omicron» من الفيروس في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة «وقاية» في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة كافة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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