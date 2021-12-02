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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه ببحث إقامة جراج خلال تفقده مجمع المصالح الحكومية

صدى البلد

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، في جولة ميدانية، المنطقة المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم؛ للوقوف على الحالة العامة للمنطقة ورفع كفاءتها وتطويرها بالكامل.

وأمر "أبو ليمون"، بتشكيل لجنة من نقابة المهندسين لمعاينة موقع "بدروم" بالدور الأرضى غير مستغل بإحدى المصالح الحكومية وإعداد تصور بهدف استغلاله في إقامة جراج للسيارات وإحداث سيولة مرورية وتخفيف الاختناق المرورى كونها منطقة حيوية تقدم خدمات ومصالح للمواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة .
وخلال تفقده كلف محافظ المنوفية على الفور رئيس حى غرب شبين الكوم برفع كافة الإشغالات والإرتقاء بمستوى النظافة وتحسين قطاع البيئة بالمنطقة المحيطة لمجمع المصالح الحكومية لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.
يأتى هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات مضنية لتطوير وتجميل أنحاء العاصمة فضلاً عن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى وذلك تزامناً مع خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة بشتى القطاعات الخدمية.

محافظ المنوفية جولة تفقدية اخبار المحافظات المنوفية مجمع المصالح

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