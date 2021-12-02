رواد تويتر يهنئون الإمارات باليوم الوطني: "ماضي أصيل وحاضر زاهر ومستقبل مشرق"

احتفي الشعب الإماراتي، باليوم الوطني لدولة الإمارات والذي شهد تأسيسها وبدء مسيرة التنمية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #اليوم_الوطني_الإماراتي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات كالتالي: كل عام وأنتي شامخة بماضيك الأصيل وحاضرك الزاهر، ومستقبلك المشرق،

‏كل عام يا أمارات المحبة والوفاء في مزيد من الرفعة والازدهار.

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‏أصدق التهاني للأشقاء في الإمارات بعيدهم الوطني .. أدام الله عزكم وأفراحكم ومن تقدم إلى تقدم بعون الله.



أهنئ الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الخمسين

‏وأسأل الله أن يعيده عليهم وهم ينعمون بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار

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