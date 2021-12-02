رواد تويتر يهنئون الإمارات باليوم الوطني: "ماضي أصيل وحاضر زاهر ومستقبل مشرق"

احتفي الشعب الإماراتي، باليوم الوطني لدولة الإمارات والذي شهد تأسيسها وبدء مسيرة التنمية.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #اليوم_الوطني_الإماراتي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت التعليقات كالتالي: كل عام وأنتي شامخة بماضيك الأصيل وحاضرك الزاهر، ومستقبلك المشرق،
كل عام يا أمارات المحبة والوفاء في مزيد من الرفعة والازدهار.
#اليوم_الوطني_الإمارا تي
أصدق التهاني للأشقاء في الإمارات بعيدهم الوطني .. أدام الله عزكم وأفراحكم ومن تقدم إلى تقدم بعون الله.
أهنئ الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الخمسين
وأسأل الله أن يعيده عليهم وهم ينعمون بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار
#اليوم_الوطني_الإمارا تي