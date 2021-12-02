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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي: الإفراج عن 280 مليون دولار من الأموال المجمدة لأفغانستان

صدى البلد

قرر مجلس إدارة البنك الدولي الإفراج عن 280 مليون دولار من الأموال المجمدة لأفغانستان، للمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
ونسبت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم /الخميس/ إلى مصادر مطلعة على هذا الأمر قولها " إن البنك الدولي يهدف إلى تحويل الأموال إلى وكالتين من وكالات المعونة، هما برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف" .
وبحسب المصادر فإنه يتعين على الجهات المانحة - البالغ عددها 31 جهة للصندوق الائتماني لإعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي- الموافقة على التحويل قبل تدفق الأموال إلى الوكالتين. 
وأشارت الوكالة من جانبها إلى أن هذه الخطوة تمثل أفضل الأنباء للشعب الأفغاني .
وكان البنك الدولي قد عقد اجتماعا غير رسمي يوم الثلاثاء الماضي للنظر في الإفراج عن 500 مليون دولار من الأموال البالغة 1.5 مليار دولار، التي قدمت كمساعدات إلى الصندوق الائتماني لإعمار أفغانستان ، لتوجه لوكالات المعونة الإنسانية.
ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على هذه المسألة ، لكن الوزارة أكدت سابقا أن البنوك يمكنها إجراء معاملات مالية لأغراض إنسانية في أفغانستان.
سار/ نوون/س.ع 

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