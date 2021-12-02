يارب تقبل مني .. حسن شاكوش يودي مناسك العمرة

نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر شاكوش في الصور اثناء تاديته مناسك العمرة بالحرم المكي وعلق علي الصورة قائلا :" يارب تقبل مني ".

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمركمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب إستبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيره فقال (أنا واقف علي أرض طاهره) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشئ».

واضافت النقابة في بيانها: «وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف وردئ علي الساحة الفنية وخطورته علي مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف».