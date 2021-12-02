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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إعلام النواب: المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

هند رشاد، أمين سر
هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المرأة المصرية شهدت اهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بداية من إطلاق القيادة السياسية عاما للمرأة المصرية، واختيار 8 وزيرات في وزارات هامة لأول مرة في الحكومة واختياره مستشارة للأمن القومي سيدة لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى دعم دخول المرأة البرلمان بنسبة 25%، وقام بإعطائها الثقة في الوصول لمناصب كان يصعب عليها الوصول إليها من قبل.

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وتابعت رشاد:" كما أن المرأة أصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية وفي مجلس الدولة وفي النيابات وغيرها من المناصب القيادية، بالإضافة لمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وعلى صعيد التشريعات صدرت حزمة من القوانين التي كان لها دور كبير في دعم المرأة في الملفات المختلفة، ومن أبرز هذه التشريعات قانون المواريث، وتغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وقانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة و المتعنتين عن سداد ديون النفقات.

 

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الأمر لم يقتصر على الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية فحسب، أو تشريعات، ولكن هناك العديد من المبادرات التي خرجت لدعم المرأة في هذا الصدد لمزيد من التمكين للمرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، في الوقت الذى وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.

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