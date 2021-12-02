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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النسخة الأصلية لأمم افريقيا تجوب شوارع القاهرة .. غداً

صدى البلد

في واحدة من 20 دولة داخل القارة، وقبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون يناير المقبل، تستقبل شركة الراعى الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، النسخة الأصلية لكأس البطولة من الذهب الخالص، غداً الجمعة 3 ديسمبر ضمن جولته بالدول الإفريقية للترويج للدورة 33 من بطولة إفريقيا ٢٠٢٢.

وتقيم الشركة احتفالية كبرى لاستقبال الكأس بمشاركة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث ستبدأ الاحتفالية بجولة في شوارع القاهرة على حافلة مكشوفة بدءاً من حي المعادي وصولاً إلى نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيقام مؤتمر واحتفالية كبيرة للإعلان عن الزيارة التي تعكس دور مصر في القارة الإفريقية، وما تلعبه الرياضة وكرة القدم من دور كبير ومؤثر في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الإفريقية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.
 

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