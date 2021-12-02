ممشي سياحي وحديقة عامة.. رئيس مدينة سفاجا يتفقد الموقع المقترح

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، منطقة الكيلو 8 لدراسة فكرة عمل ممشي سياحي بمدخل القري السياحية ، رافقه خلال جولته كلا من الإدارة الهندسية والعلاقات العامة.

أوضح رئيس المدينة، أن هناك مقترح معروض بإنشاء ممشي سياحي آخر علي الشارع العام ابتداءا من أمام مبني مدرسة الثانوية الصناعية بسفاجا حتي قرية مينافيل السياحية .

وأضاف شعبان، أنه جاري دراسة وعمل مقايسة أولوية من قبل الإدارة الهندسية له لعرضها على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر .



كما تفقد رئيس المدينة، مقترح انشاء حديقة عامة بمنطقة التليفزيون بجوار مسجد سيد الشهداء بمساحة ٤٠٠٠ م تقريبا، ويأتي هذا من ضمن مقترحات خطة وزارة السياحة لتنمية مشروعات المدينة التي تخدم السياحة.

كما شهدت مدينة الغردقة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا حيث دهس أتوبيس تابع لإحدى شركات نقل الركاب، شابا في العقد الرابع من العمر وتهشمت رأس الشاب تماما، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بمصرع شاب في شارع الكهف بالغردقة ، بعد أن دهسه أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات نقل الركاب الشهيرة، وتهشمت رأسه تماما، وتم الدفع بسيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، فيما انتقلت قوة من ضباط مباحث الغردقة إلى موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

على الجانب الآخر تفقد الدكتور تامرمرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أعمال التطوير بمستشفي الغردقة العام وبرفقته المهندس مدير الشركة المصرية للتطوير والانشاءات والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات والدكتور شادى باسم مدير ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة والمهندسة ماريا مفيد مديرالادارة الهندسية وبحضور مدير المستشفى الدكتور جمال مغربي ومهندسيى الشركة القائمة بأعمال التطوير حيث تفقد وتابع رفع كفاءة الأقسام الطبية والمبنى الجديد بالمستشفى وسكن الأطباء والتمريض وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي

وتم الاتفاق مع مهندسى الشركة المصرية القائمين على المشروع باضافة التعديلات وبسرعة الانتهاء من جميع الاعمال وتسليم مبنى القسطرة القلبية خلال الأيام القليلة القادمة.