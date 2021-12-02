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برلمان

برلماني: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية خطوة نحو تحفيز المصدرين

مجدى ملك، عضو لجنة
مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

أشاد النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمقترح المجلس التصديري بشأن إنشاء أسطول نقل بحري للحاصلات الزراعية المصرية ، مؤكدا أنه بمثابة خطوة جادة نحو تحفيز المصدرين، وزيادة العائد من الصادرات المصرية.

 

وأكد “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أنه فى ظل الاهتمام الكبير من جانب الدولة والقيادة السياسية بتعزيز الصناعة والزراعة المصرية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهما، فإن الصادرات المصرية شهدت تطورا ملحوظا عن زي قبل ، حيث سجلت بزيادة  8 مليار دولار عن العام المنقضي، مشيرا إلى أن  التجارة العالمية اليوم تتمثل فى وسائل النقل بكافة أنواعها، والدولة عندما تمتلك أدواتها الخاصة بالنقل فهذا بمثابة أداة فعالة وناجحة من أدوات النجاح الحقيقي.

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برلماني: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية تحدٍ لزيادة الصادرات

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هل هناك جدوى من إنشاء أسطول بحرى لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف؟ صناعة النواب تجيب

و أوضح عضو زراعة النواب، أنه حال إنشاء هذا الاسطول فإن الصادرات الصناعية والزراعية ستخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والإزدهار، لاسيما فى  ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الصادرات خلال السنوات الأخيرة .

 

وطالب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وزير المالية بتبني مقترح لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا، وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية، ويبلغ إجمالي صادراتها نحو 7 ملايين طن سنوياً.

 

وأكد أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الإفراج المسبق، حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع، خاصة الزراعية تحت التحفظ.

 

مجدى ملك لجنة الزراعة الصادرات الصناعة وزير المالية أسطول نقل بحري

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