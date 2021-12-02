تسقيف 50 منزلاً بالشيخ زويد وحصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

تواصل مؤسسة "مصر الخير " دورها في دعم المجتمعات المحليه في إطار دورها المجتمعي حيث قامت بتقديم المساعدات لأهالي قرى الشيخ زويد بشمال سيناء وذلك بالتنسيق مع المحافظة .

وشملت المساعدات مواد غذائية وأغطية ومستلزمات لبعض الأسر بالإضافة إلي عمل حصر بالاحتياجات الكلية للأسر والتى تشمل تسقيف وترميم لبعض المنازل .

وقال الدكتور محسن محجوب ،مفوض مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" لتطوير شمال سيناء : إن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بأهالينا في محافظة شمال سيناء وتحرص علي توفير احتياجاتهم بشكل فوري وسريع سواء في المساعدات المقدمة للأسر الأولي بالرعاية أو بتوفير مشروعات تدر دخلا ثابتا علي هذه الأسر لتلبية احتياجاتها من معيشة وتعليم الأبناء وتوفير كافة المتطلبات .

وأضاف أن هناك تعاون وتنسيق بين قيادات محافظة شمال سيناء ومؤسسة "مصر الخير" في اختيار الحالات المستفيدة وحصر الاحتياجات وتلبيتها حيث أشادت المحافظه بهذا التعاون الذي يساعد المؤسسة في القيام بدورها في تنمية الأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

وأشار الدكتور محسن محجوب إلى أن المؤسسة تسعي إلي تقديم خدمات صحية أيضا للأهالي العائدين حيث تم التنسيق لتنفيذ قافله عيون تستمر لمده ٤ ايام تخدم جميع أهالي قرى الشيخ زويد والعريش خلال الفتره من ١٠ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري مع متابعة الحالات وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية لهم .

وأكد حرص المؤسسة على دعم الخدمات المقدمة لأهالي قرى الشيخ زويد والذي يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية بعودة الحياة إلي طبيعتها في مختلف القري والتجمعات بشمال سيناء، وتقديم كافة الخدمات المتنوعة للأهالي العائدين في قري الشيخ زويد، لافتا إلي أنه تم توفير ميزانيه لتسقيف ٥٠ منزل من منازل قريه أبو عراج بالشيخ زويد لافتا الي أنه تم ارسال فريق هندسي لمعاينه جميع منازل القريه والاماكن الخدميه .

وأشاد بالتعاون بين مؤسسة "مصر الخير" والقيادات بالمحافظة وعلي رأسهم اللواء عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، في دعم جهود المؤسسة وجهود المجتمع المدني بشكل عام داخل المحافظة وتذليل كافة العقبات والمساعدة والتنسيق في اختيار الحالات المستحقة حيث تتعاون المؤسسة مع المحافظة في تقديم مشروعات للمرأة المعيلة وإقامة مشاغل لإنتاج الأزياء التراثية السيناوية وتسويق هذه المنتجات بمعرفة المؤسسة وتوفير عائد يدر دخلا ثابتا للمرأة السيناوية التى تعمل داخل منزلها كما تشمل أوجه التعاون الكثير من المشروعات والتدخلات التي تدعم تنمية الأهالي في شمال سيناء في مختلف أوجه الحياة المعيشية .