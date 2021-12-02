رصف طرق وشوارع بـ 27 مليون جنيه في المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددا من أعمال رصف الطرق الجاري تنفيذها بمركز ومدينة المنيا، والتي تنفذها وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة وتحت إشراف مديرية الطرق.

تابع المحافظ أعمال رصف طريق سواده -زاوية سلطان بمنطقة شرق النيل بطول 3 كم وبتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه، والمدرج ضمن المشروعات المركزية، كما تابع أعمال الرصف بتقاطعات شارع عدنان المالكي مع شارع رمسيس، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والكباري ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة.

وجه المحافظ باستكمال رصف طريق سواده – زاوية سلطان حتى نهاية القرية وصولا لمنطقة آثار بني حسن كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ مطبات صناعية على الطريق وخاصة بالمناطق التي يوجد بها مدارس وكذلك علامات إرشادية لتهدئة السرعة.

وشدد المحافظ على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، مؤكدا على الرفع والازالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف ، كما التقي خلال تفقده للأعمال بعدد من المواطنين، وناشدهم بالحفاظ على الممتلكات العامة وماتحقق من إنجازات في كافة القطاعات، مؤكداً على ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ أعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة ان قطاع الرصف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من محافظ المنيا، حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية في مراكز بني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وملوي.

كما يجري تنفيذ أعمال ضمن المشروعات المركزية بمراكز المنيا وملوى وسمالوط ، منها أعمال رصف طريق سواده-الزاوية وكذلك طريق بني صامت الشيخ فضل بمركز بني مزار وبطول 10 كم وتكلفة 21 مليون جنيه.