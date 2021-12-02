8 أهداف بقميص ليفربول.. جوتا يسجل ولا يتوقف فى الموسم الحالي

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره فريق إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

البرتغالي دييجو جوتا يسجل ولا يتوقف واحرز هدفا مهاريا فى شباك ايفرتون.

صدى البلد يستعرض أرقام البرتغالي دييجو جوتا خلال الموسم الحالي مع ليفربول الإنجليزي:

نجح البرتغالي دييجو جوتا فى تسجيل 8 أهداف فى شباك المنافسين خلال الموسم الحالي.

ساهم البرتغالي دييجو جوتا بقميص ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي فى صناعة أسست وحيد فى البريميرليج.

واتسم أداء البرتغالي جوتا بقميص ليفربول الإنجليزي بالدقة وجودة التمرير فضلا عن التحرك وخلق المساحات وانهاء الهجمات.

اللاعب البرتغالي جوتا تميز بأداءه الفني والتكتيكي إضافة الى الواجب الدفاعي والإنضباط التكتيكي واللعب بعقلية المجموعة.

يعتبر البرتغالي جوتا ثاني هدافي الفريق بعد محمد صلاح الذى سجل ١٣ هدفا

أحرز البرتغالي جوتا ٨ اهداف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 5 منهم بالقدم 3 باليمنى ومثلهم باليسرى وهدفين بالرأس.

وواصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي صدارته لترتيب جدول هدافي الدوري الانجليزي بعد تسجيله هدفين وقيادة الريدز للفوز برباعية علي منافسه ايفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الإنجليزي .

واصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر 2008 وفقا لما نشرة موقع اوبتا العالمي المتخصص في الأرقام القياسية .

وترجم ليفربول تفوقه المبكر بهدف في الدقيقة 10 بعد اختراق من الجهة اليسرى عن طريق روبيرتسون ليمرر إلى هندرسون القادم من الخلف على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه إلى الشباك.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 19 بتسجيل هدف ماركة مسجلة بعد اختراق الدفاع والانفراد بالمرور بسرعته من الدفاع ليسدد بيسراه إلى الشباك.

وانتفض أصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق بعد تمريرة من ريتشارلسون إلى جراي في عمق دفاع ليفربول ليسجل من انفراد تام في الدقيقة 38.

وفي ظل محاولات إيفرتون لتسجيل هدف التعادل، استغل محمد صلاح خطأ دفاعي لينطلق من وسط الملعب وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة أرضية بيسراه إلى الشباك في الدقيقة 65.

وقتل جوتا المباراة في الدقيقة 79 بعد تمريرة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليسدد البرتغالي قذيفة بيسراه إلى الشباك ليؤكد فوز فريقه.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣١ نقطة، بفارق نقطة عن السماوي الثاني، ونقطتين عن البلوز المتصدر، بسبب فوز تشيلسي على واتفورد، ومانشستر سيتي على أستون فيلا.

ترتيب هدافي "البريميرليج" موسم 2021-2022

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 9 أهداف.

3- ديوغو جوتا (ليفربول) برصيد 8 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.

يذكر أن صلاح توج قبل يومين بجائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو الفرنسية والتي تقدم سنويا لأحد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.