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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

اللقاء الرياضي لبارالمبياد
اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والذى أقيم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ونظمته الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير.

شارك في اللقاء ٢٢ جامعة بإجمالي ٧٠٠ طالباً وطالبة علي مستوي الجمهورية، وهي ( الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - أسيوط - طنطا - المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها - كفر الشيخ - الأقصر - اسوان - مدينة السادات - ازهر أسيوط - العريش - بورسعيد - وزارة التعليم العالي - سوهاج ) بالإضافة الي هيئة الاشراف .

وشهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية كافة المسابقات في العاب ( تنس الطاولة - رفع اثقال - كرة طائرة جلوس - كرة الهدف - كرة القدم ) في اعاقات ( حركي ، ذهني ، كف بصري ، صم وبكم ، قصر القامة ) للبنين والبنات .


وقد تم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب وتصنيفاتها ، بالإضافة إلي التقاط صور جماعية لجميع الوفود المشاركة باللقاء .

وجاءت النتائج كالتالي :

أولا : الترتيب العام للميداليات

- المركز الأول جامعة أسيوط بإجمالي ٢٨ ميدالية متنوعة .
- المركز الثاني جامعة حلوان بإجمالي ٢٣ ميدالية متنوعة .
- المركز الثالث جامعة بنها بإجمالي ٢١ ميدالية متنوعة .

ثانيا : كرة القدم (صم وبكم )

- المركز الأول جامعة الزقازيق .
- المركز الثاني جامعة جنوب الوادي  .
- المركز الثالث جامعة المنوفية .

ثالثاً : كرة القدم ( حركي )

- المركز الأول جامعة حلوان .
- المركز الثاني جامعة الازهر فرع أسيوط  .
- المركز الثالث وزارة التعليم العالي .

ثالثاً : كرة الطائرة جلوس ( بنين )

- المركز الأول جامعة حلوان .
- المركز الثاني جامعة الازهر فرع أسيوط  .
- المركز الثالث جامعة المنوفية .

ثالثاً : كرة الهدف  ( بنات )

- المركز الأول جامعة الإسكندرية .
- المركز الثاني جامعة طنطا  .
- المركز الثالث جامعة المنصورة .

ثالثاً : كرة الهدف  ( بنين )

- المركز الأول جامعة الزقازيق .
- المركز الثاني جامعة المنصورة  .
- المركز الثالث جامعة أسيوط .

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز صفاء الشريف وكيلة الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، احمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابي ، محمد عبدالسميع مدير إدارة الجامعات ، مؤمن محمود مدير إدارة الكليات بالوزارة .

يأتي تنفيذ هذا اللقاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفي إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة الي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية ، وعلى دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية ، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره تماشياً مع رؤية مصر 2030 ..

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