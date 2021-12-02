ختام اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والذى أقيم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ونظمته الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير.

شارك في اللقاء ٢٢ جامعة بإجمالي ٧٠٠ طالباً وطالبة علي مستوي الجمهورية، وهي ( الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - أسيوط - طنطا - المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها - كفر الشيخ - الأقصر - اسوان - مدينة السادات - ازهر أسيوط - العريش - بورسعيد - وزارة التعليم العالي - سوهاج ) بالإضافة الي هيئة الاشراف .

وشهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية كافة المسابقات في العاب ( تنس الطاولة - رفع اثقال - كرة طائرة جلوس - كرة الهدف - كرة القدم ) في اعاقات ( حركي ، ذهني ، كف بصري ، صم وبكم ، قصر القامة ) للبنين والبنات .



وقد تم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب وتصنيفاتها ، بالإضافة إلي التقاط صور جماعية لجميع الوفود المشاركة باللقاء .

وجاءت النتائج كالتالي :

أولا : الترتيب العام للميداليات

- المركز الأول جامعة أسيوط بإجمالي ٢٨ ميدالية متنوعة .

- المركز الثاني جامعة حلوان بإجمالي ٢٣ ميدالية متنوعة .

- المركز الثالث جامعة بنها بإجمالي ٢١ ميدالية متنوعة .

ثانيا : كرة القدم (صم وبكم )

- المركز الأول جامعة الزقازيق .

- المركز الثاني جامعة جنوب الوادي .

- المركز الثالث جامعة المنوفية .

ثالثاً : كرة القدم ( حركي )

- المركز الأول جامعة حلوان .

- المركز الثاني جامعة الازهر فرع أسيوط .

- المركز الثالث وزارة التعليم العالي .

ثالثاً : كرة الطائرة جلوس ( بنين )

- المركز الأول جامعة حلوان .

- المركز الثاني جامعة الازهر فرع أسيوط .

- المركز الثالث جامعة المنوفية .

ثالثاً : كرة الهدف ( بنات )

- المركز الأول جامعة الإسكندرية .

- المركز الثاني جامعة طنطا .

- المركز الثالث جامعة المنصورة .

ثالثاً : كرة الهدف ( بنين )

- المركز الأول جامعة الزقازيق .

- المركز الثاني جامعة المنصورة .

- المركز الثالث جامعة أسيوط .

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز صفاء الشريف وكيلة الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، احمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابي ، محمد عبدالسميع مدير إدارة الجامعات ، مؤمن محمود مدير إدارة الكليات بالوزارة .

يأتي تنفيذ هذا اللقاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفي إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة الي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية ، وعلى دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية ، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره تماشياً مع رؤية مصر 2030 ..