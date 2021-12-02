خبیر تکنولوجي: 18 مليون هاتف حجم المبيعات سنويا بالسوق المصري

قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن حجم المبيعات من الهواتف المحمولة يصل إلى 18 مليون هاتف سنويا بالسوق المصري.

وأضاف غنيم ـ في تصريحات صحفية له ـ أن هناك العديد من التحديات يواجهها سوق المحمول أهمها زيادة أسعار الشحن البحري ونقص المعروض تحت تأثير أزمة الرقائق الالكترونية العالمية ، فضلا عن تنامي مستويات الميول التضخمية عالميا.

وأشار إلى أن قرار فرض الحكومة المصرية رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة من المتوقع ظهور آثاره خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة تبلغ نحو 38 في المائة ، متضمنة 5 في المائة رسوم 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة 5 في المائة رسوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و 3 في المائة رسوم ، وأخيرا فرض 10 في المائة رسوم جمركية .

وأكد على استمرار الشركة في استراتيجيتها لضخ استثمارات مالية جديدة والتركيز على تقديم خدمات جديدة وتأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح أن الشركة تقدم خدماتها للشركاء كافة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول العمل العام التطوعي ، أكد غنيم على دور الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في دعم مبادرات التحول الرقمي من خلال إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة ” مايكروسوفت مصر ، لإتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning – ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes " لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية،إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين ، بالإضافة إلى مبادرة "توطين" لتقديم حلول مميكنة للتجار وتوفير تمويل من البنوك لتمويل عملية التحول للطرق غير التقليدية للتحصيل والمدفوعات.