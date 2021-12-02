حسام موافي: هناك 25 مليون مصري مصاب بالسكر

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن مرض السكر، قائلا: “هو مرض منتشر للغاية ويصاب به عدد كبير من المواطنين في كل العالم وليس في مصر فقط”.



وأضاف "حسام موافي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك أكثر من 25 مليون مصري مريض بالسكر، مسترسلا: “علاج السكر لا يكون فقط في الروشتة”.

وأردف: “علاج السكر يكمن في تغيير نظام حياة الفرد، سواء أكل أو انفعالات أو حتى أدوية”، منوها إلي أن إهمال مرض السكر يؤدي إلى حدوث مضاعفات تؤثر بالسلب على حياته، ولذلك يجب توخي الحذر".





وفي سياق آخر: قال حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن عدد مرضى ضغط الدم في محافظات الصعيد أكبر من محافظات الوجه البحري؛ بسبب زيادة استخدام ملح الطعام.

وأضاف "موافي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الانفعال وكثرة الملح في الطعام من أسباب الإصابة بـ ضغط الدم، متابعا "لو عيلتك لديها تاريخ مرضي مع الضغط؛ فيجب عليك الابتعاد عن التوتر والعصبية والأملاح".

وشدد على أن مرض ضغط الدم ليس له علاقة بالعمر، مؤكدا "فيه أطفال بيجيلها ارتفاع الضغط".



