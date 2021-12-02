جمال الفخاري: صناعة الفخار مهنة أجدادي منذ 300 عام.. وأعمل للحفاظ عليها

عرضت فضائية العربية، تقريراً لرجل فلسطينى يحافظ على صناعة الفخار الذى يعمل فيه أجداده منذ ٣٠٠٠ عام.

وأظهر التقرير، جمال الفخارى وبراعته في هذا المجال منذ ٤٠ عاما، لافتا إلى أنه ورث هذه المهنه عن عائلته منذ ثلاثة قرون. وهو ما جعله يكتسب اسمه " الفخارى" منها، معلقاً: أنه يأمل فى الجيل الجديد مواصلة تراث أجداده، فهو الوحيد فى عائلته من يعمل فى هذه المهنة حاليا ً.

وأشار جمال الفخارى، إلى أن الناس ابتعدت عن حرفة الفخار، نظراً لظهور البلاستيك، مؤكداً أن البلاستيك أثر على صناعة الفخار فى فترة من الفترات، ولكن ثبت علمياً ان البلاستيك ضار صحياً، ما جعلهم يعودون مرة اخرى لصناعة الفخار.