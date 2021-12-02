بتكلفة 18 مليون جنيه تنفيذ مشروعات رصف بأبو حماد والصالحية الجديدة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات أداء تنفيذ مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز أبو حماد ومدينة الصالحية الجديدة والبالغ عددها 4 مشروعات بإجمالي أطوال 10.5 كم وبتكلفة 18 مليون و200 ألف جنيه، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن مركز أبو حماد يشهد تنفيذ أعمال رصف وانشاء طريق الديسة – الخيس ( السيد أيوب سابقاً ) بطول ١٫٢٥ كم وعرض ٦ م , ورصف طريق كوبري عمريط مدخل خلوة أبو مسلم بطول ٧٠٠ م وعرض ٦ م بتكلفة اجمالية 3 ومليون و140 ألف جنيه.

رفع كفاءة ورصف طريق الميزانية حتى الوحدة المحلية بالأسدية بطول ٣ كم وبتكلفة 5 مليون و640 ألف جنيه.

رفع كفاءة ورصف جسر ترعة الشيخ حامد بدءاً من طريق أبو كبير / أبو حماد حتى الوحدة المحلية بطويحر بطول ٤ كم وعرض ٧ م وبتكلفة 5 مليون و960 ألف جنيه.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أن مدينة الصالحية تشهد تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طريق خليج حمدي الرابط بين طريق الصالحية / فاقوس وطريق الصالحية القديمة بفاقوس / الصالحية الجديدة بطول ١٫٥ كم وعرض 8 م وبتكلفة 3 مليون و460 ألف جنيه.

أكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.