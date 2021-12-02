حسام موافي يوضح أنواع مرض السكر وطرق علاجها

قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن الجهاز المناعي هو المسئول عن حماية الجسم ضد جميع الأمراض، ومن ضمنها السكر، موضحا أن النوع الأول من مرض السكر مناعي من الدرجة الأولى.

وأضاف "موافي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الجهاز المناعي يمكن في بعض الأحيان أن يحارب الجسم، ومن ضمن أشكال محاربة المناعة للجسم مرض السكر من النوع الأول، مشددا على أن الأطفال هم الأكثر إصابة بـ سكر النوع الأول.

وأكد أن علاج سكر النوع الأول تعويضي، ويتم من خلال تعويض المريض بأنسولين خارجي، مشيرا إلى أن السكر من النوع الثاني يحدث نتيجة وجود خلل في مستقبلات الأنسولين في الجسم.

وتحدث عن إمكانية الاستفادة من الخنزير في زراعة الأعضاء، متابعا: “أنا لا أحلل أكل لحم الخنزير، ولكن العقل يعمل في أكثر من ناحية لإفادة البشر”.