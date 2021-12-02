عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوضح أنواع مرض السكر وطرق علاجها

صدى البلد

قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن الجهاز المناعي هو المسئول عن حماية الجسم ضد جميع الأمراض، ومن ضمنها السكر، موضحا أن النوع الأول من مرض السكر مناعي من الدرجة الأولى.

وأضاف "موافي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الجهاز المناعي يمكن في بعض الأحيان أن يحارب الجسم، ومن ضمن أشكال محاربة المناعة للجسم مرض السكر من النوع الأول، مشددا على أن الأطفال هم الأكثر إصابة بـ سكر النوع الأول.

وأكد أن علاج سكر النوع الأول تعويضي، ويتم من خلال تعويض المريض بأنسولين خارجي، مشيرا إلى أن السكر من النوع الثاني يحدث نتيجة وجود خلل في مستقبلات الأنسولين في الجسم.

وتحدث عن إمكانية الاستفادة من الخنزير في زراعة الأعضاء، متابعا: “أنا لا أحلل أكل لحم الخنزير، ولكن العقل يعمل في أكثر من ناحية لإفادة البشر”.

حسام موافي طب الحالات الحرجة مرض السكر الجهاز المناعي

ترشيحاتنا

تويتر يفرض قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو .. خبير يوضح السبب

وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

الهجرة والتعاون الدولي تشاركان في الاحتفال بمرور عام على إنشاء «المصري الألماني للوظائف»

ليست خرافة.. خبراء يكشفون أسرار "متلازمة الذئب" النادرة

في جولته بمعرضEDEX 2021..وزير الإنتاج الحربي:العمال هم الجنود المجهولون لنجاح أي حدث

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأرصاد تحذر: ديسمبر هذا العام أكثر برودة.. وأمطار غزيرة عن الـ 5 أعوام الماضية

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ