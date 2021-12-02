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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. ولي العهد يصدر قراراً بتعيين مدراء في مركز الاتصال الوطني

البحرين
البحرين

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين مدراء في مركز الاتصال الوطني.

 

ونص القرار وفق صحيفة الأيام البحرينية، فى مادته الأولي: يُعين في مركز الاتصال الوطني: مرام محمود قاسم البردولي مديراً لإدارة التخطيط الاستراتيجي، وسهاير إبراهيم عيسى الهاشمي مديراً لإدارة الاعلام الرقمي، وعلي أحمد علي الجودر مديراً لإدارة الرصد والتحليل، وزينب عبدالعزيز جاسم النشيط مديراً لإدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية، ومحمد علي حميد الشعبان مديراً لإدارة المكتب الإعلامي.

 

ونص القرار فى مادته الثانية على: على الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

 

وكاند وجه  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين رسالة الى دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

 

وأكد العاهل البحريني في رسالته علي أن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية قبل نصف قرن كان إيذانًا بدولة محورية تمكنت منذ السنوات الأولى لتأسيسها، من إنجاز خطوات عملاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية وفي شتى المجالات لتكون اليوم في مصاف الدول المتقدمة.

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