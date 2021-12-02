أخبار البرلمان| مصر تحقق انتصارا أمميا لصالح القدس والجولان.. وتحركات تشريعية لتجريم زواج الأطفال

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

برلماني: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية تحدٍ لزيادة الصادرات

الحبس 5 سنوات و 500 ألف جنيه غرامة.. تحركات تشريعية لتجريم زواج الأطفال

بعد قتلها بكومباوند بأكتوبر.. تحرك برلماني لإعادة النظر في التخلص من كلاب الشوارع

تحرك برلماني لمواجهة "مهزلة" إعلانات القنوات الفضائية المشبوهة

وكيل عربية النواب: الجولان سورية.. وأفعال إسرائيل باطلة وستزول

فشل فى اغتصابها فضربها حتى الموت.. قاتل طفلة حلوان يواجه هذه العقوبات

برلماني: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية خطوة نحو تحفيز المصدرين

رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى دعم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

بسبب برقية أرسلها للرئيس.. حكاية إسقاط عضوية البرلمان الأولى فى عهد السادات.. نوستالجيا



المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية.. ونواب:تحدٍ جديد لزيادة الصادرات وتحفيز المصدرين .. ومطالب بإنشاء آخر جوي للمنتجات سريعة التلف

برلماني: اعتماد الأمم المتحدة قراري القدس والجولان إنتصار أممي لمصر