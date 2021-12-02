أخبار التعليم.. وضع حجر أساس مقر جامعة سنجور الجديد بالإسكندرية.. وآخر موعد لتسجيل بيانات طلاب أولى ثانوي "منازل"

نشر قسم التعليم العديد من الأخبار علي مدار اليوم نستعرض أهمها.

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم على أن مسرحة المناهج هى روح العملية التربوية والميدان ‏الخصب الذى تصقل من خلاله وجدانيات الطلاب من ميول وإتجاهات وقيم وتنمى معارفهم ومهاراتهم وتكشف عن مواهبهم وتفرز للمجتمع قيادات واعدة قادرة على تحمل المسئولية.‏

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ وظيفة أستاذ مساعد لـ 24 عضوًا بهيئة التدريس .

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، زيارة لمعرض إيديكس الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية والمقام بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التعاون المثمر البناء بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والجامعة.

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، يرافقه الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بهدف متابعة الأعمال الإنشائية بالمباني الجديدة داخل الجامعة.

كشف الطالب محمد معز بالله ، عن خطته القادمة بعد توليه منصب رئيس اتحاد جامعة القاهرة لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

عقدت مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى إدارة العجوزة التعليمية، برعاية سيد حمدان مدير عام الإدارة، ومجدى شديد وكيل الإدارة، ونسرين الحضرى مدير إدارة الخدمات التربوية، بحضور عربى الصاوى نائب رئيس مجلس أمناء إدارة العجوزة ورئيس مجلس أمناء مدرسة محمود عزمى الابتدائية ، وتحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية بقيادة سلوى دمرداش الموجه الأول.

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس بوضع حجر الأساس للحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية، يرافقه السيد اللواء.محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ود.هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ود.أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والسفير/ حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وبحضور السيد/ جوفروا مونبيتي مدير المنظمة الدولية للفرانكوفونية ممثل السيدة السكرتيرة العامة للفرانكوفونية، وعدد من سفراء وقناصل الدول الإفريقية الفرانكوفونية، وممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الجامعة.

اختتمت جامعة حلوان اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بإعلان رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، حيث تمت العملية الانتخابية وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية .

انطلقت، منذ قليل، فعاليات انتخابات رئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ليسدل الستار على الانتخابات الطلابية للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري الآن الانتهاء من تجميع الإحصاء النهائي لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء الدارسين بنظام الانتظام أو الخدمات أو المنازل.