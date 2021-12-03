ندوة لـ اتحاد شباب المصري الديمقراطي وتنسيقية الأحزاب .. الأحد المقبل

الاستدامة البيئية..

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ندوة بعنوان " الاستدامة البيئية " وذلك يوم الأحد 5 ديسمبر ، في تمام الساعة الثامنة مساء على صفحتي اتحاد الشباب و منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ومن المُقرر، أن يكون ضيوف الندوة: النائبة أميرة صابر ، عضو اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد الخطيب ، حاصل علي ماجستير في الحوكمة البيئية

وتضمن محاور الندوة :

١- مفهوم الاستدامة البيئية فى ظل أهداف الأمم المتحدة خاصة الأهداف ١٣،١٤،١٥ الخاص بالعمل المناخي و التنوع البيولوجي في البر و البحر.

٢ - نظرة على قمة جلاسكو للمناخ cop26 بين المأمول و المتاح

٣- مفهوم العدالة البيئية بين دول العالم و توزيع أعباء التغير المناخي.

٤- صعود القوى الديمقراطي الاجتماعية و حزب الخضر في ألمانيا و أوروبا و اثر ذلك على الدفع نحو سياسات خضراء.

٥- الطريق نحو قمة cop27 في مصر و توجه مصر نحو التعافي الأخضر

ويدير الندوة، الأستاذ محمد سيف أبو النجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب باتحاد الشباب المركزي، وأعد الندوة / وليد دنقل مسؤول ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي