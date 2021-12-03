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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاستدامة البيئية..

ندوة لـ اتحاد شباب المصري الديمقراطي وتنسيقية الأحزاب .. الأحد المقبل

المصري الديمقراطي
المصري الديمقراطي الاجتماعي

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ندوة بعنوان " الاستدامة البيئية    " وذلك يوم الأحد 5 ديسمبر ، في تمام الساعة الثامنة مساء على صفحتي اتحاد الشباب و منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

ومن المُقرر، أن يكون ضيوف الندوة: النائبة أميرة صابر ، عضو اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  محمد الخطيب ، حاصل علي ماجستير في الحوكمة البيئية 

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المصرى الديمقراطى:تعديلات قانون الضريبة تساهم فى توسيع قاعدة التمويل العقارى

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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير التنمية البشرية.. مدبولي : مصر تجاوزت تحديات كبيرة ..الإصلاح ساهم في صمود الاقتصاد خلال أزمة كورونا.. ونركز حاليا على التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي

وتضمن محاور الندوة :

 

  ١- مفهوم الاستدامة البيئية فى ظل أهداف الأمم المتحدة خاصة الأهداف ١٣،١٤،١٥ الخاص بالعمل المناخي و التنوع البيولوجي في البر و البحر.

 

٢ - نظرة على قمة جلاسكو للمناخ cop26 بين المأمول و المتاح 

 

٣- مفهوم العدالة البيئية بين دول العالم و توزيع أعباء التغير المناخي.

 

٤- صعود القوى الديمقراطي الاجتماعية و حزب الخضر في ألمانيا و أوروبا و اثر ذلك على الدفع نحو سياسات خضراء.

 

٥- الطريق نحو قمة cop27 في مصر و توجه مصر نحو التعافي الأخضر

 

ويدير الندوة، الأستاذ محمد سيف أبو النجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب باتحاد الشباب المركزي، وأعد الندوة / وليد دنقل مسؤول ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي

المصري الديمقراطي تنسيقية شباب الاحزاب الاستدامة البيئية الحوكمة الأمم المتحدة

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