بعد الفوز على فلسطين.. بدر بانون: نسعى لتصحيح الأخطاء في كأس العرب

علق بدر بانون مدافع النادى الأهلى ومنتخب المغرب على فوز أسود الأطلس على نظيره منتخب فلسطين برباعية نظيفة فى كأس العرب.

وتستضيف ملاعب قطر منافسات بطولة كأس العرب فى نسختها العاشرة وتستمر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.



قال “بانون”، فى تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، "فزنا بالمباراة نتيجة وأداء، رغم أننا لم نصل للمستوى الذي كنا نطمح له، سنقوم بالاشتغال على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها لنكون عند حسن ظن الجمهور المغربي".

وأضاف "يشرفنا حضور الجماهير المغربية في المدرجات، كرة القدم خلقت للجمهور".

واختتم "الحمد لله، لم نخيب آمالاهم وقدمنا مستوى جيد مع تحقيق الأهم وهو الثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن منتخب المغرب استهل رحلته في بطولة كأس العرب، بفوز على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة (4-0)، في المباراة التي جمعت بينهما امس الأربعاء، على أرضية ملعب "الجنوب"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.