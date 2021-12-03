رئيس طاقة الشيوخ: الرئيس السيسي وضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياته

قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن الشباب المصري هم وقود معركة البناء بالجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حرصت منذ توليها مقاليد حكم البلاد، على تنميتهم من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمامهم.

وأشار “ عياد” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن التعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم القنى والتدريب المهني، يمكننا من الخروج بجيل يتواكب ومقتضيات العصر الحديث.

وأوضح رئيس قوى عاملة الشيوخ أن الرئيس السيسي أعطي تعليمات لصندوق مصر السيادي و صندوق تحيا مصر بـ أن المشروع الشبابي الذي سيعمل بجدية، سيكون له أولوية فى تقديم الدعم والتمويل الكافيين تشجيعا لاستمراريته، و إقامة مشروعات مختلفة تخدم خطط الدولة التوسعية، لتستوعب الكم الأكبر من خريجي الجامعات فور تخرجهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة ينعمون بها.

وأكد “ عياد ” أن الرئيس السيسي أولى عمال مصر من الجنسين اهتماما بالغا علي كافة المستويات ، و وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة ، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، و وضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشي، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة.