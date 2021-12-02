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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه دمياط تنتهي من اختبارات تجديد تعيين عدد من الوظائف القيادية

اختبارات تجديد التعيين
اختبارات تجديد التعيين لشغل عدد من الوظائف القيادية

أعلن المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الشركة قد انتهت من عقد اختبارات تجديد التعيين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة وفقا لموعد التجديد المحدد.

واشار في بيان ، أن الاختبارات تمت  باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس في ظل مساعي الشركة في اتخاذ خطوات كبيرة فى ظل آليات التحول الرقمي.

وأوضح رئيس الشركة  أنه قد جري اختبار تجديد تعيين  لعدد 23 متقدم لعدد مختلف من الوظائف القيادية بالشركة حيث جرت الإختبارات في قاعات مجهزة ومخصصة لذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة وبعضوية كلا من:  المهندس  محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة ،دكتور  محسن عبد المجيد رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة، عمرو عزت الماحى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة ، محمد احمد النجار  مدير عام الموارد البشرية بالشركة القابضة.

وتمت الاختبارات بشكل سلسل في ظل إتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية وبسهولة.

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دمياط مياة الشرب الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة دمياط

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