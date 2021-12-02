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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توكيل شركة دبي للاستشارات لتسويق منتجات الإنتاج الحربي بالسوق العربية والأفريقية

جناح وزارة الإنتاج
جناح وزارة الإنتاج الحربي

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربى بجمهورية مصر العربية مراسم توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "دبي للاستشارات" خلال ذراعها التسويقية مركز الامارات العربية المتحدة للتجارة ، جاء ذلك خلال اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام بالقاهرة  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.


قام بتوقيع الإتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، و سعادة وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة و ، المدير التنفيذي لشركة دبي للاستشارات   و حضور نبيه  النهدي مدير مركز الامارات العربية المتحدة للتجارة.

وقام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى في بداية مراسم توقيع الاتفاقية بتقديم التهنئة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين.


وأثنى الوزير "مرسي" على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض "EDEX 2021"  الذي يعد فرصة واعدة لعقد شراكات مثمرة في مختلف المجالات، كما يمثل منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد من أهم الأذرع الصناعية بمصر في المجالين العسكري والمدني.


وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنه  بموجب هذه الإتفاقية ستقوم شركة دبي للاستشارات بتسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربي في السوق العربية والأفريقية من خلال ذراعها مركز الامارات العربية المتحدة للتجارة الذي من ضمن مهمامه تسويق و دعم الصادرات في إفريقيا و الشرق الأوسط ، وتتضمن الإتفاقية أيضاً إمكانية قيام الجانب المصري بتقديم خدمات ما بعد البيع من دعم فني وصيانة وتوفير قطع غيار وتدريب لعملاء شركة دبي للاستشارات بالمنطقة العربية والأفريقية، وأضاف الوزير "مرسي" أن هذا التوقيع يأتي في ضوء العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية والإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى الطرفين.


ومن جانبه أكد وليد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لشركة دبي للإستشارات أن العلاقات التعاونية المثمرة بين مصر والإمارات تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم خطط الدولة المصرية للتطوير عبر مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض "EDEX 2021" .

وأعرب "الفلاحي" عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً أن اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، لافتاً إلى أن "دبي للاستشارات" لديها قدرات تسويقية متميزة ستساهم في تحقيق أهداف توقيع هذه الاتفاقية المشتركة للدعاية والتسويق لمنتجات الإنتاج الحربي بالمنطقة العربية والأفريقية.

وزير الانتاج الحربي الهيئة القومية للإنتاج الحربي شركة دبي للاستشارات EDEX 2021 الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة العربية

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